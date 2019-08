Juventus, intrigo Dybala: spunta anche il 'messaggio social'

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA MESSAGGIO / Niente più Premier per Paulo Dybala che resta in attesa di capire il suo reale destino che potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il PSG è l'ipotesi estera, mentre in Serie A è l'Inter ad osservare con attenzione.

Intanto la 'Joya' torna a 'parlare' sui social con una serie di foto con messaggio allegato su Instagram. Insieme ad alcuni scatti del match contro l'Atletico Madrid, Dybala ha anche utilizzato l'emoticon di un diamante. Nient'altro per esprimere il suo pensiero quasi a voler rivadire il suo reale valore. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!