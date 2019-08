MANCHESTER UNITED CHELSEA PAGELLE / Il Mancheste United travolge 4-0 il primo Chelsea targato Franck Lampard. Un risultato forse anche troppo pesante per i blues, che sono anche un po’ sfortunati e colpiscono due legni. Nel primo tempo arriva il vantaggio grazie al rigore procurato e segnato da Rashford. Nella ripresa i diavoli rossi dilagano. Ecco i voti della sfida:

Pagelle

Manchester United

De Gea 6.5 - Non a caso è il portiere più pagato del mondo. Quando il Chelsea arriva al tiro lui si fa sempre trovare pronto parando anche con i piedi. Una sicurezza

Wan-Bissaka 5.5 - Non un ottimo esordio per il terzino arrivato dal Crystal Palace. Quando sale tenta troppi dirbbling, ed in fase difensiva si perde troppe volte l’uomo.

Maguire 6.5 - Buona la prima per il difensore più pagato della storia. Usa molto il fisico per tenere a bada il giovane Abraham

Lindelof 6 - Insieme a Maguire forma una coppia difensiva solida. Importante anche non aver subito gol

Shaw 5.5 – Spesso si fa superare da Pedro mandandolo facilmente al cross. Buone iniziative quando spinge.

Mc Tominay 6- Poco appariscente ma molto prezioso. A centrocampo fa valere la sua fisicità

Pogba 7 – Gara di qualità del francese in fase di impostazione, fornisce buoni assist al reparto offensivo. Chirurgico il lancio che manda in porta Rashford per il 3-0. Serve anche l’assist per il 4-0 di James

Pereira 6 - Fatica a centrocampo e si vede poco. Firma l’assist per il raddoppio di Martial (Dal 74’ James 7 - Esordio indimenticabile per il giovane gallese che firma il suo primo gol all’esordio con la nuova maglia)

Lingard 6 - Invisibile nel primo tempo Supera bene gli avversari a centrocampo non creando però molti pericoli. Cresce molto nel secondo tempo. ( Dal 86’ Mata S.V.)

Martial 7 - Il più pericoloso dei red devils, quando ha palla fa impazzire i difensori del Chelsea con la sua velocità ed i suoi dribbling. Anche se spesso si innamora troppo del pallone.

Rashford 7.5 - Si procura e segna il rigore dell’1-0. Sfiora anche la doppietta annullata per fuorigioco. Ogni volta che riceve palla è sempre un pericolo in area. (Dal 86’ Greenwood S.V.)

All. Solskjaer 7 - Il suo United comincia subito con la mentalità giusta battendo una big. 4-0 convincente per i suoi ragazzi. Ottima anche la scelta delle sostituzioni che ripaga con il gol di James.

Chelsea

Kepa 6 - Non può nulla sui gol subiti. Mai chiamato a grandi interventi.

Azpilicueta 5 - Martial lo fa impazzire con la sua velocità. Si fa superare troppo facilmente dall’esterno francese. Poche iniziative in fase di spinta.

JamesChristensen 4.5 - Male come tutta la difesa. Si fa anticipare da Martial in area nel goal del 2-0. Forse troppo lento rispetto all’attacco del Manchester- Provoca il rigore del vantaggio dello United con una scivolata in area su Rashford. Perde troppo spesso la marcatura sulla punta dello United come in occasione del gol del 3-0. Non all’altezza- Copre bene la fascia sinistra, in fase offensiva spinge molto sfiorando anche il gol con un sinistro che si ferma sulla traversa. Il migliore dei suoiJorginho 5 - Non inizia benissimo il regista dei blues, durante la partita si riprende giocando ottimi palloni per i compagni. Bocciato a metà secondo tempo ( Dal 73’ Kante S.V.)Kovacic 5 - Troppo impreciso in fase d’impostazione. Tanti palloni persi rispetto a quelli recuperati per l’ex Inter e Real Madrid. Nel secondo tempo migliora ma non abbastanzaPedro 6 - Il più pericoloso dei suoi. Salta spesso Wan-Bissaka sia per andare sul fondo e cercare il cross, sia per accentrarsi e liberare il tiro. L’unico a non arrendersi insieme ad EmersonMount 5 - Propositivo il giovane inglese, ma paga tanto l’inesperienza. Soprattutto se a centrocampo ti trovi contro un Pogba in formissima.Barkley 5.5 - Pochi spunti per l’ex Everton. Tenta spesso la soluzione da fuori area senza creare troppi problemi al portiere avversario. (Dal 58’ Pulisic 5.5 - Entra per dare un po’ di sprint, prova ad utilizzare la sua velocità, senza riuscire ad essere pericoloso)Abraham 5.5 - Colpisce un palo dopo pochi minuti.Cerca spesso di procurarsi il pallone andando anche fuori dall’area. Trova davanti a lui un ottimo difensore come Maguire, con il quale intraprende spesso il duello fisico inutilmente. (66’ Giroud 5 - Entra per dare maggiore peso all’attacco, ma non si vede mai)

All. Lampard 5 - Debacle all’esordio per Franck Lampard. Pesante il 4-0 subito. Deve gestire tante assenze, ma lasciare fuori Kante e Giroud è una scelta troppo azzardata

Tabellino

Manchester United – Chelsea 4-0

18’ Rashford, 65’ Martial, 67’ Rashford, 81’James

Formazioni:

Manchester United: De Gea ; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw, Mc Tominay , Pogba, Pereira (74’James), Lingard (86’ Mata), Martial, Rashford (86’ Greenwood). All. Solskjaer

In panchina:Romero, Matic, Tuanzebe, Young

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Jorginho (73’ Kante), Kovacic, Pedro, Mount, Barkley (58’ Pulisic), Abraham (66’ Giroud). All. Lampard

In panchina: Caballero, M.Alonso, Tomory, Kenedy

Marco Deiana