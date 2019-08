MANCHESTER UNITED CHELSEA RASHFORD LAMPARD / Nonostante un ottimo avvio, il nuovo Chelsea targato Lampard viene pesantemente travolto dalla mareggiata rossa del Manchester United. Il palo in avvio di Abraham fa già presagire ad una giornata storta per i 'Blues' che al 18' incassano il vantaggio di Rashford su calcio di rigore. La reazione però non tarda ad arrivare e si manifesta prima con Barkley e poi con un altro legno di Emerson. La ripresa però non lascia scampo a Jorginho e soci, letteralmente surclassati dai 'Red Devils' che a partire dall'ora di gioco prendono in mano la sfida.

Decisive le reti in un minuto die del solito Rashford prima del poker del giovane

Manchester United-Chelsea 4-0

Marcatori: 18′, 66′ Rashford, 65′ Martial, 81′ James

Manchester United (4-2-3-1): de Gea; Shaw, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka; McTominay, Pogba; Rashford (86′ Mata), Lingard (87′ Greenwood), Pereira (74′ James); Martial. A disp. Romero, Young, Tuanzebe, Matic. All. Solksjaer

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; Azplicueta, Christensen, Zouma, Emerson Palmieri; Jorginho (73′ Kanté), Kovacic; Barkley (58′ Pulisic), Mount, Pedro; Abraham (66′ Giroud). A disp. Caballero, Marcos Alonso, Tomori, Kenedy. All. Lampard

Arbitro: Sig. Anthony Taylor

Ammoniti: Lingard (M); Zouma, Jorginho, Abraham (C)