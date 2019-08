CALCIOMERCATO ROMA OLSEN MONTPELLIER RULLI / Robin Olsen sembrava ormai ad un passo dal trasferimento al Montpellier. L'estremo difensore svedese, chiuso dal nuovo arrivato Pau Lopez, era vicinissimo alla chiusura con i transalpini per il passaggio in Ligue.

La doccia gelata per laarriva però dirattamente dalla Spagna con il comunicato ufficiale dellache su Twitter fa sapere che "ha autorizzato il portiere Geronimo Rulli a viaggiare domani verso Montpellier per passare le visite mediche con il club a fronte di un possibile accordo di cessione".

Con l'argentino in Francia ecco quindi che salterebbe l'approdo di Olsen dalla Roma allo stesso club transalpino.