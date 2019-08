CALCIOMERCATO JUVENTUS KHEDIRA COLONIA / Nella giornata di ieri Maurizio Sarri ha parlato di una famigerata lista di calciatori che dovrebbero presto o tardi lasciare la Juventus. Tra questo dovrebbe figurare anche Sami Khedira, autore dell'unico gol bianconero nel KO contro l'Atletico Madrid.

Nella giornata di oggi proprio in ottica addio si era parlato di un possibile interessamento del, pronto a sfruttare il rapporto con l'allenatore Arminche fece esordire il tedesco in Bundesliga.

Le voci di un possibile trasferimento in biancorosso sono state prontamente smentite da 'Sport Bild' che ha tracciato il quadro della situazione evidenziando come l'ingaggio da 6 milioni di euro dell'ex Real Madrid rappresenterebbe un grosso problema. Il Colonia inoltre si sarebbe già rinforzato in quella zona di campo e le condizioni fisiche precarie dello stesso Khedira non rappresenterebbero la giusta garanzia per i ritmi della Bundesliga.