Tottenham, caso Vertonghen: la Serie A vigila

CALCIOMERCATO ROMA VERTONGHEN / Prima vittoria e primo caso stagionale in casa Tottenham. In Inghilterra, infatti, ha suscitato molto scalpore l'esclusione dai 18 giocatori a disposizione di Pochettino di Jan Vertonghen. In molti, vista l'assenza di Foyth per infortunio, avevano pensato ad un'esclusione per motivi fisici, ma l'allenatore argentino ha spiegato che si è trattato di una semplice scelta tecnico-tattica.

Il manager degli Spurs ha preferito portare in panchina due giocatori adattabili nel ruolo di centrale come. Sotto contratto fino al 30 giugno del 2020, il belga viene considerato maggiormente sacrificabile rispetto ade potrebbe rappresentare un'occasione interessante anche per le squadre italiane, a partire dallache aveva individuato proprio nell'ex Atletico Madrid l'obiettivo principale in difesa.