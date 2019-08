CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA PSG / Il Milan sogna ancora Angel Correa. Maldini e Massara, però, hanno poche risorse a disposizione anche perché in uscita i rossoneri stanno facendo fatica. Kessie e André Silva restano sulla lista dei sacrificabili, ma ad ora non ci sono offerte. Per questo Gianluigi Donnarumma resta la soluzione più veloce, anche se la dirigenza preferirebbe non privarsi del suo gioiello.

Tuttavia, se dovessero arrivare proposte importanti difficilmente si potrà resistere: il primo pericolo arriva dalla, con ilche non molla la presa.

Il tecnico dei parigini Tuchel è stato chiaro in conferenza stampa, mandando un messaggio chiaro alla società sulla questione portiere.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Dopo la partenza di Trapp, Leonardo è alla ricerca di un altro estremo difensore: ad ora il titolare è Areola, con il giovanissimo Bulka a fare da secondo. Serve un altro rinforzo, ma secondo 'L'Equipe' il PSG vorrebbe acquistare un titolare di livello piuttosto che un altro vice. In cima ai pensieri e ai desideri del dirigente ex Milan c'è sempre Gianluigi Donnarumma, ma non è l'unica pista. Leonardo valuta anche Keylor Navas e Thibaut Courtois del Real Madrid: il primo sarebbe la soluzione più economica visti i 32 anni e il contratto in scadenza nel 2020. Inoltre non è da escludere che uno dei due possa rientrare nella trattativa per Neymar.

F.I.