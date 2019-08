SALAH LIVERPOOL TIFOSO / Mohamed Salah è sempre più la star di Liverpool. L'egiziano ha trascinato i Reds nelle ultime due stagioni, arrivando anche a vincere la Champions League e sfiorare il 'double' con il trionfo in Premier. L'ex attaccante della Roma venerdì ha esordito in campionato segnando il gol del 2-0 nel 4-1 finale ai danni del Norwich. Salah si è spesso distinto anche fuori dal campo, per la sua grande disponibilità con i suoi tanti tifosi in giro per il mondo. E l'ultimo episodio ha visto protagonista un piccolo sostenitore.

Al termine dell'allenamento a Melwood, Salah è uscito dal centro sportivo con la sua Bentley ma si è accorto che qualcosa era successo alle sue spalle.

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKingpic.twitter.com/wrmHc4vxB9