CALCIOMERCATO ROMA JUVE RUGANI / Sfumato già da alcuni giorni Alderweireld del Tottenham, la Roma ha dovuto modificare i piani per la difesa, riprendendo i contatti con l'entourage di Rugani. Il centrale della Juventus è quello che, per costi e caratteristiche, al momento convince di più il ds Petrachi, determinato a puntare - confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - sugli ottimi rapporti con il collega Paratici per mandare in porto l'affare.

Sarri sulle cessioni della Juventus

Come? Magari strappando un prestito oneroso (3-4) più un saldo finale sui 25. L'ex(stipendio sui 3 milioni di euro a stagione) intanto avrebbe già dato la disponibilità: non è infatti la prima volta che il suo nome viene accostato alla società giallorossa. Sul taccuino del direttore sportivo salentino anche Lovren, ma il croato non convince per i noti problemi fisici.

Il possibile addio di Rugani si inserisce nel discorso fatto da Sarri, al termine della sconfitta con l'Atletico Madrid: "Non sono i tagli di Paratici o di Sarri. Dobbiamo cedere sei giocatori per il discorso delle liste Champions. E' imbarazzante, ma ci sono dei giocatori che rischiano di rimanere fuori".