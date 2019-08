CALCIOMERCATO MILAN AURIER TOTTENHAM PSG / Il calciomercato del Milan sta vivendo una fase di stallo, con l'affare Correa che non si è ancora sbloccato: i rossoneri devono prima cedere per avere le risorse necessarie per affondare il colpo. Dunque Maldini e Massara sono al lavoro per qualche cessione, che potrebbe arrivare a centrocampo o in attacco. I nomi sono quelli di Kessie e André Silva, ma le piste principali portavano in Inghilterra e ora sono sfumate.

Sulla destra, però, potrebbe muoversi qualcosa: in particolare l'uscita dipuò aprire le porte a un nuovo arrivo.

Sul terzino c'è sempre l'interesse del Parma, che vorrebbe prelevarlo in prestito: l'ex Atalanta vuole rilanciarsi dopo l'infortunio e per farlo ha bisogno di giocare con continuità. Per riempire questo tassello, il Milan starebbe pensando a Serge Aurier del Tottenham. Come riporta il 'Daily Mail', i rossoneri avrebbero manifestato il proprio interesse per il calciatore ivoriano che ha poco spazio tra le file degli Spurs. Il giocatore classe '92 ha fatto sapere alla dirigenza londinese di voler cambiare aria in questa sessione: su di lui c'è anche il Paris Saint-Germain, con cui Aurier ha già collezionato 81 presenze.

F.I.