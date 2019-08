CALCIOMERCATO INTER BAYERN MONACO PERISIC / Ivan Perisic saluta l'Inter e si trasferisce al Bayern Monaco. Come riporta 'TZ', all'inizio della prossima settimana il croato si sottoporrà alle visite mediche con i tedeschi, firmando poi il contratto e aggregandosi al gruppo già da mercoledì.

Dopo l'infortunio di, che ha bloccato il suo approdo in, quindi, i bavaresi si assicurano un elemento esperto e di qualità per le corsie esterne dell'attacco: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato.it aveva già anticipato la formula della cessione di Perisic al Bayern Monaco, che avverrà sulla base di un prestito oneroso (5 milioni di euro circa) con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Dopo un periodo di riflessione, quindi, Perisic ha acconsentito al trasferimento in Bundesliga.