CALCIOMERCATO JUVENTUS MIRANDA BARCELLONA / Non è ancora chiuso il calciomercato della Juventus. I bianconeri dovranno lavorare soprattutto in uscita, in particolare nel reparto avanzato, ma Paratici potrebbe avere ancora qualche colpo in canna. Ad esempio in difesa, sugli esterni: con la cessione di Spinazzola si è aperto un buco a sinistra, nel ruolo di vice-Alex Sandro. Luca Pellegrini, infatti, sta per tornare in prestito al Cagliari e sulla fascia mancina non ci sarebbero alternative.

Danilo (che ieri ha esordito proprio a sinistra) esono entrambi impiegabili, ma sarebbero in ogni caso adattati.

Uno degli obiettivi di Fabio Paratici porta il nome di Juan Miranda. Si tratta di un giovanissimo terzino cresciuto nel Barcellona: è un classe 2000, ma ha già esordito in prima squadra collezionando 4 presenze totali tra cui una in Champions League da titolare. Valverde non lo considera e i blaugrana hanno preso Junior Firpo in quel ruolo. Oltre alla Juventus, però, anche il Marsiglia sta pensando seriamente al giocatore: come riporta 'Le 10 Sport', il ds dei francesi Zubizarreta lo sta osservando per sopperire alla carenza di terzini in quella zona. La stessa situazione dei bianconeri, che sarebbero disposti a offrire i 10 milioni richiesti dal Barcellona: l'ostacolo è rappresentato dalla formula dell'operazione.

F.I.