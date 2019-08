JUVENTUS BIASIN DE LIGT DIFESA / Difesa da rivedere per la nuova Juventus di Maurizio Sarri. Anche ieri, nel test impegnativo contro l'Atletico Madrid, i bianconeri hanno mostrato svariate pecche nel reparto arretrato, che non sembra aver ancora assimilato i dettami tattici del nuovo tecnico.

Tra i più criticati da tifosi e addetti ai lavori, dopo l'1 a 2 di Stoccolma, c'è anche il nuovo acquisto

Su 'Libero', Biasin ha sottolineato gli errori della difesa 'bocciando' con un 5 in pagella il difensore: "In ogni caso Joao Felix (sì, torniamo sempre lì) ieri ha fatto ammattire un po' tutti, in particolare la difesa composta da De Sciglio-Chiellini-de Ligt-Alex Sandro, un poker ancora poco oliato". Il giornalista, non accendendo alcun allarme, ha però sottolineato come la piazza bianconera abbia poca pazienza soprattutto nei confronti di un giocatore pagato così tanto. Anche 'Il Messaggero' sottolinea come sia la fase difensiva a preoccupare con 9 gol subiti in 4 partite. In particolare, sul secondo gol, il giornale critica il nuovo arrivo: "Raddoppio ancora di Joao Felix che sguscia alle spalle di de Ligt e gli fa fare una figuraccia". La 'Gazzetta Sportiva', infine, spiega come sui gol presi in questa estate abbiano pesato errori individuali e di squadra.