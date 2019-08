CALCIOMERCATO ROMA GENOA DEFREL / Il Genoa è di certo tra le grandi protagoniste di questo calciomercato estivo. L'arrivo di Lasse Schöne dall'Ajax ha definitivamente acceso i riflettori sui rossoblù, che hanno puntellato la rosa di Andreazzoli con innesti di valore come Saponara e Pinamonti senza contare i giovani come Agudelo e il turco Gumus, soffiato a tanti club che erano interessati. In uscita, però, il Grifone potrebbe perdere un giocatore importante come Christian Kouame che piace molto al Sassuolo e ad alcune squadre estere.

Il dssta già sondando il terreno in cerca dei possibili eredi e il rinforzo ideale potrebbe arrivare dalla

Gregoire Defrel è uno dei nomi più interessanti in quest'ottica, con i giallorossi ha steccato ma in prestito alla Sampdoria sembra aver ritrovato fiducia e anche gol. La trattativa per il francese con il Cagliari ha subito dei rallentamenti importanti, quindi l'ex Sassuolo resta sul mercato e il Genoa osserva la situazione. I rossoblù, come riporta 'Il Secolo XIX', starebbero pensando proprio al duttile attaccante classe '91: inoltre si tratterebbe dell'ennesimo sgarbo ai tifosi blucerchiati dopo l'arrivo di Saponara proprio dalla Samp.

F.I.