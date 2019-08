CALCIOMERCATO LAZIO LLORENTE CAICEDO / La Lazio ha appena completato un filotto di 9 amichevoli vinte su 9. Ieri sera i biancocelesti hanno superato il Celta Vigo con la doppietta di Immobile, ma dovranno fare i conti con l'infortunio di Caicedo. Per l'ecuadoriano potrebbe trattarsi di lesione muscolare e questo potrebbe spingere la società a regalare un altro colpo in attacco a Inzaghi. Il tecnico piacentino vorrebbe un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a quelle già in rosa, ad esempio una boa che sappia tenere il pallone e offrire più soluzioni.

Come riporta 'Il Messaggero', il preferito da Simone Inzaghi sarebbe Fernando Llorente.

Il centravanti spagnolo classe '85 si è svincolato daldopo la finale di Champions League persa con ile sta valutando le offerte sul tavolo. All'ex Juve stanno arrivando proposte da mezza Europa, compresa la Serie A: oltre ai biancocelesti ancheci stanno pensando. I giallorossi, in particolare, hanno già mosso passi concreti . Ma su Llorente è forte anche il, che dopo la cessione dipuò pescare solo dal mercato degli svincolati. In tanti sognano il Rey Leon, ora anche Inzaghi lo desidera per completare il reparto con Immobile e Caicedo (vicino al rinnovo a 1,9 milioni a stagione). Le alternative per la Lazio portano a, che piace molto al tecnico ma costa tanto, e Bas. L'olandese dello Sporting Lisbona è stato proposto da

F.I.