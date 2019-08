CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA PSG INTER ICARDI / Paulo Dybala resta in uscita dalla Juventus. La chiusura del calciomercato in Premier League ha cancellato quelle che erano le piste più concrete per l'argentino, Manchester United e Tottenham. Dopo il ko con l'Atletico Madrid, in cui l'attaccante è sceso in campo nel finale, Sarri ha denunciato le difficoltà nello scegliere i 22 giocatori da inserire in lista Champions. Dybala può far parte dei 6 giocatori tagliati dal tecnico toscano, che ha chiesto aiuto alla società e Paratici ora deve spingere in uscita. Dybala vorrebbe restare, ma in attacco c'è tanto traffico e rischia di rimanere imbottigliato.

Per questo la Juventus sta cercando una soluzione che liberi una casella nel reparto offensivo e soprattutto porti un'altra ricca plusvalenza per far rifiatare le casse dopo gli acquisti di de Ligt e Demiral, oltre allo scambio con il City Danilo-Cancelo.

Per l'attaccante classe '93 le opzioni sono principalmente, ma per aprire ufficialmente le due piste servono ancora dei tasselli.

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Calciomercato Juventus, Dybala tra Parigini e Milano: gli scenari

Al momento l'ipotesi più probabile per Paulo Dybala porta al PSG di Leonardo. Il ds brasiliano ex Milan è un estimatore dell'argentino, che sarebbe il sostituto perfetto di Neymar. Ieri il dirigente del club parigino ha rivelato che per il fuoriclasse brasiliano c'è una trattativa in corso, verosimilmente con il Barcellona mentre il Real Madrid è pronto a inserirsi. È chiaro che l'eventuale assalto alla Joya passerebbe prima per la cessione dello scontento Neymar, senza considerare la volontà dell'argentino che in queste settimane ha rappresentato un ostacolo importante nelle trattative con i club inglesi. A questo va aggiunta la richiesta d'ingaggio da parte di Dybala, che fino ad ora si è attestata sui 10 milioni a stagione, e la questione diritti d'immagine. L'altra chance porta in Italia, all'Inter: con i nerazzurri c'è in ballo la vicenda Icardi.

'Maurito' vuole i bianconeri, che dal canto loro hanno intenzione di temporeggiare per strappare un prezzo di favore. Con il problema esuberi per Paratici, la soluzione più comoda sarebbe quella di uno scambio tra i due argentini: Marotta sta mettendo in atto l'opera di convincimento su Dybala, che con i nerazzurri non avrebbe la noia dei diritti d'immagine da trattare. Per questa maxi-operazione tra Inter e Juve, però, c'è da tenere in conto il pressing forsennato della Roma su Icardi. I giallorossi stanno spingendo forte per il classe '93 di Rosario, sperando in un'apertura del calciatore e di Wanda Nara. Per Dybala si prospettano ancora settimane caldissime: PSG o Inter, il duello per la Joya è solo agli inizi.

Francesco Iucca