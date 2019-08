CALCIOMERCATO INTER VIDAL BARCELLONA VALVERDE / Mentre in Spagna torna d'attualità il profilo di Ivan Rakitic per il mercato dell'Inter, la dirigenza nerazzurra segue con particolare attenzioni anche Arturo Vidal, centrocampista cileno del Barcellona.

Al termine del match vinto 4-0 contro il Napoli, Valverde ha fatto chiarezza sul futuro di Vidal in conferenza stampa: ''Coutinho e Vidal li vedo come gli altri. Devono rimettersi in forma perché si sono aggregati al gruppo più tardi per la Copa América. L’anno scorso sono stati importanti ma adesso c’è più concorrenza e devono impegnarsi ancora di più per trovare posto in squadra”.