Juventus, Terim 'consiglia' Chiesa

JUVENTUS TERIM CHIESA / Di padre in figlio. Dopo aver allenato la Fiorentina di papà Enrico, Fatih Terim in un'intervista a 'Tuttosport' parla di Federico Chiesa e del suo possibile trasferimento alla Juventus: "Federico sta dimostrando di avere tante doti, mi piace molto, è un grande talento che peraltro ho potuto ammirare di persona.

Ma essendo ancora giovane può e deve ancora crescere molto. Il mio augurio è che possa diventare forte come, se non più del padre. Quanto al suo futuro, stando lontano non è facile dare consigli: indubbiamente la Juventus è la squadra che sta dominando il calcio italiano e con questo ho detto tutto. Però Firenze è una città che dà e merita tanto, merita il meglio…".