CALCIOMERCATO MILAN OLMO / Nelle ultime ore in Croazia il nome di Dani Olmo è stato nuovamente accostato al Milan: il classe 1998 della Dinamo Zagabria, accostato al mercato rossonero già a giugno, è rimasto in patria dopo che l'interesse di diverse pretendenti di Premier League non si è concretizzato.

Un profilo fortemente sponsorizzato da Zvonimir Boban che sarà a Zagabria a metà settimana: la trasferta estera del dirigente del Milan potrebbe essere collegata proprio a Dani Olmo. La Dinamo chiede minimo 25 milioni, il Milan prende tempo perché aspetta novità dal fronte Correa.