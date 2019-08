p>CALCIOMERCATO TORINO NAPOLI VERDI / Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport'si è avvicinato a grandi passi al: la telefonata trè stata sufficiente per trovare la giusta intesa economica tra i due club. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Prima però di vederlo in azione con la maglia granata, Mazzarri dovrà aspettare un altro po' perché il Napoli vorrebbe prima chiudere per uno tra Lozano e James Rodriguez. L'operazione prevede un esborso di dieci milioni per il prestito oneroso, eventuale divisione al 50% della vendita nel prossimo biennio o, altrimenti, riscatto obbligatorio per altri dieci milioni di euro.