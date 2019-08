CALCIOMERCATO ROMA RUGANI LOVREN ALDERWEIRELD / Dopo aver salutato Manolas e Marcano, la Roma è a caccia di nuovi rinforzi in difesa dopo l'arrivo di Mancini dall'Atalanta. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' non è tramontata la pista che porta ad Alderweireld: ieri il belga è sceso in campo con il Tottenham ma i giallorossi sperano sembra che avvenga una rottura con il club inglese. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo quanto però riportato dal 'Corriere dello Sport' al momento però il testa a testa è tra Rugani e Lovren.

Nelle ultime ore ci sarebbe stata un'accelerazione decisiva per il centrale della, rimasto ieri in panchina nell'amichevole persa contro l'Atletico Madrid. Dopo i diversi sondaggi arrivati dalla Premier, la squadra che in Italia ha mostrato maggiore interesse per il difensore è stata proprio la Roma: si ragiona sulla formula del prestito oneroso a cifre basse con obbligo di riscatto sui venticinque milioni di euro.

L’alternativa più accreditata resta Lovren 8(vicino in passato al Milan) che considera la sua avventura con il Liverpool giunta ai titoli di coda. Il croato guadagna tanto ma è disposto a rinunciare a qualcosa per venire in Italia. Dalla prossima settimana lavorerà per far calare le richieste dei Reds per convincere la dirigenza a lasciarlo partire: Fonseca lo preferirebbe per la sua esperienza a Rugani.