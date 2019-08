CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / L'Inter ha deciso di lanciare la sfida totale alla Juventus e per cercare di spodestare i rivali bianconeri la dirigenza nerazzurra prepara altri grandi investimenti dopo gli oltre 100 milioni di euro già spesi per gli acquisti di Barella, Sensi, Lukaku, Lazaro e lo svincolato Godin. Come anticipato da Calciomercato.it le prossime saranno ore molto calde per Edin Dzeko: la trattativa con la Roma è nel vivo e si prevedono possibili novità importanti già entro Ferragosto. Ma le operazioni in entrata non sono finite.

Con Ivan Perisic che sta per volare al Bayern Monaco resiste la possibilità di inserire in rosa un altro esterno, ma è soprattutto in mezzo al campo che i tifosi e soprattutto il tecnico Antonio Conte si aspettano un vero colpo finale.

Calciomercato Inter, Conte ha chiesto Rakitic: pronta l'offerta

Alle voci su Sergejche non si sono mai placate del tutto rispondono le sirene spagnole con unche programma un profondo restyling in mezzo al campo e può offrire occasioni importanti come Arturoe Ivan, entrambi non a caso finiti in orbita nerazzurra. È sul secondo però che si stanno registrando gli sviluppi più interessanti, almeno secondo quanto rimbalza dalla Spagna.

Stando a quanto riferisce il quotidiano 'Sport' nella sua versione online, Antonio Conte ha espressamento richiesto l'ingaggio di Ivan Rakitic e si aspetta un'accelerata nella trattativa dopo la chiusura del mercato inglese che rappresentava una minaccia concreta. Segnalato come possibile partente anche dal tecnico blaugrana Ernesto Valverde, il croato sa dell'interesse del club interista che lo ha già contattato per illustrargli l'ambizioso progetto con cui si intende sfidare la Juventus. L'Inter da parte sua ha aspettato la chiusura del mercato inglese per evitare aste internazionali e ora è pronta a formulare un'offerta, mettendo sul piatto anche un aumento d'ingaggio per il giocatore. L'ostacolo principale al momento è la valutazione da 50 milioni di euro fatta dai catalani che vorrebbero inserire Rakitic nell'operazione Neymar con il Paris Saint-Germain. Dovesse però saltare il ritorno del brasiliano, il Barça non vorrebbe cedere Rakitic ai parigini in un'operazione slegata in virtù dei rapporti tesissimi tra club. Anche per questo, scrive 'Sport', l'Inter è sempre stata la candidata numero uno.