CALCIOMERCATO JAMES RODRIGUEZ NAPOLI / Continua il braccio di ferro traper James. Come raccontato su Calciomercato.it il Napoli da tempo lavora sul fantasista colombiano che ha già detto sì alla destinazione azzurra: manca però l'ok di. Una telenovela interminabile, che vi raccontiamo da inizio giugno .

Come riportato dal 'Corriere dello Sport' Ancelotti aspetta James a braccia aperte ma deve fare i conti con il Real che vorrebbe ancora incassare un'importante somma dalla partenza del colombiano. Il Napoli però non cambia strategia, non intende fare passi verso i 'Blancos' e continua a lavorare anche su Lozano. De Laurentiis ha affidato il 'lavoro sporco' al super agente di mercato Jorge Mendes, chiamato a limare la resistenza di Florentino.