CALCIOMERCATO INTER ROMA NAPOLI ICARDI / Mauro Icardi, dopo l'arrivo di Lukaku a Milano, ha preso consapevolezza del fatto che la sua storia d'amore con l'Inter ora sia giunta veramente ai titoli di coda.

L'attaccante argentino è chiamato così a trovare una nuova sistemazione e secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' ora in pole ci sarebbero.

Entrambi i club infatti hanno trovato l'accordo economico con Wanda Nara, all'appello manca solo la Juventus visto che i rapporti difficili tra i due club al momento non permettono all'affare di decollare. La Roma gli avrebbe offerto quasi 9 milioni all'anno (come anticipato da Calciomercato.it, l'offerta che valutano i capitolini comprenderebbe il cartellino di Dzeko, oltre a un conguaglio economico di circa 40-50 milioni di euro) mentre De Laurentiis sarebbe disposto ad arrivare a 8. La Champions rappresenta comunque un fattore importante in favore dei Napoli con l'Inter che comunque chiede 75 milioni per il suo centravanti. E la Juve? Marotta a Paratici chiederebbe più soldi: 80-90 milioni oppure lo scambio con Paulo Dybala.