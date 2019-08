JUVENTUS CROSETTI SARRI / In casa Juventus è lo sfogo di Maurizio Sarri in conferenza stampa a tener banco.

Il tecnico bianconero, interrogato sul futuro didopo la sconfitta con l'Atletico Madrid in amichevole, ha parlato di sei tagli necessari in vista della presentazione della lista Champions definendo inoltre la situazione "imbarazzante perché rischiano di restare fuori dalla lista giocatori di altissimo livello".

Tifosi e addetti ai lavori si sono immediatamente spaccati sulle dichiarazioni dell'allenatore. Tra i critici, il giornalista di 'Repubblica' Maurizio Crosetti sul suo profilo Twitter scrive: "Prima regola di un allenatore: non dire tutto. Seconda regola, più prima della prima: non dire mai che il tuo club è in difficoltà".