CALCIOMERCATO MILAN CORREA / In attesa di capire quale sarà il futuro di, ilnon abbandona la pista che porta a: l'argentino dell'rimane il primo obiettivo di mercato della dirigenza rossonera.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' la trattativa però è ancora in stand-by visto che c'è ancora distanza tra domanda e offerta: il club spagnolo chiede 55 milioni, i rossoneri al momento non vanno oltre i 40 più bonus. La strategia del Milan è chiara: temporeggiare per poi tornare alla carica quando l’Atletico abbasserà le pretese.