Liverpool, Alisson preoccupa: Klopp pesca tra gli svincolati

LIVERPOOL ALISSON LONERGAN / Sorride a metà il Liverpool che parte forte in campionato con un secco 4-1 al Norwich ma perde un tassello fondamentale come il portiere Alisson, infortunatosi durante il primo tempo del match di debutto in Premier League.

Perdita pesantissima per i 'Reds' che dovranno fare a meno del portiere titolare per un periodo che va dalle 4 alle 6 settimane, rischiando così di dover saltare anche il primo incontro di Champions League.

Dopo la cessione di Mignolet tornato in Belgio, quindi, in rosa al Liverpool come alternative tra i pali restano solamente Adrian e il giovane Kelleher, al rientro da un infortunio e ancora a secco di presenze in prima squadra. Per questo motivo i dirigenti, scrive il 'Daily Mirror', stanno ragionando sulla possibilità di mettere sotto contratto l'esperto Andy Lonergan, attualmente svincolato e che ha già partecipato alla preparazione estiva del Liverpool.