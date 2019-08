CALCIOMERCATO INTER MILAN JUVENTUS ROMA NEYMAR PSG / Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint Germain, ieri ha confermato che Neymar è in procinto di lasciare Parigi durante questa finestra estiva di mercato: ''C'è una trattativa avanzata per la sua cessione''. La partenza del brasiliano potrebbe creare un effetto domino in Italia.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' infatti il club parigino avrebbe individuato in Dybala il profilo giusto per non far rimpiangere Neymar (il Psg rimane forte anche su Donnarumma). Con i soldi ricavati dalla cessione dell'argentino Paratici andrebbe all'assalto di un altro argentino, Mauro Icardi, ormai fuori dal progetto tecnico nerazzurro. L'arrivo di Maurito spingerebbe così Higuain lontano da Torino che così potrebbe aprire alla Roma: la dirigenza giallorossa con il 'Pipita' liberebbe Dzeko, pronto a raggiungere Conte a Milano.