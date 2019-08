AMICHEVOLI SERIE A RISULTATI / Sabato di amichevoli, con tantissimi incroci Italia-Spagna, per le squadre di Serie A: l'Inter vince a Valencia ai rigori, dopo aver chiuso i tempi regolamentari sull'1-1, mentre la Lazio batte in trasferta il Celta Vigo con una doppietta di Immobile. Brutto ko per l'Atalanta, caduta 1-4 col Getafe, perde anche il Bologna con Villarreal, ma con un combattuto 4-3.

Suso e Borini firmano la vittoria del Milan con i kosovari del Feronikeli.

Questi risultati e marcatori delle sfide di oggi:

Celta Vigo-Lazio 1-2 (Immobile, Immobile, Beltran)

Parma-Sampdoria 2-1 (Ramirez, Inglese, Sprocati)

Bologna-Villarreal 3-4 (Gomez, Palacio, Cazorla, Chukwueze, Santander, Tomiyasu, Moreno)

Feronikeli-Milan 0-2 (Suso, Borini)

Atalanta-Getafe 1-4 (Arambarri, Marca, Muriel, Olivera, Angel)

Valencia-Inter 1-1 (7-8 dcr) (Soler, Politano)

