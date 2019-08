Juventus, ecco le cessioni invocate da Sarri: tutti i nomi

CALCIOMERCATO JUVENTUS CESSIONI / "Dybala? Vorrei tenere tutti, ma dobbiamo cederne in sei". Maurizio Sarri ha parlato chiaro dopo la sconfitta in amichevole con l'Atletico Madrid, e non ha torto: i bianconeri sono semplicemente troppi. Dopo le cessioni fallite di Dybala, Matuidi e Mandzukic in Premier League, attualmente la rosa a disposizione dell'ex Napoli è composta da 28 elementi.

Servono almeno sei cessioni, visto che, anche se la lista di calciatori per Serie A e Champions può contare 25 calciatori, 8 di questi devono essere cresciuti in Italia (quattro dei quali, nella Juventus).

Oltre all'argentino, al francese e al croato, il cui futuro è incerto (la ‘Joya’ potrebbe essere coinvolta in uno scambio con Icardi o finire al PSG), nella lista di sbarco figurano i sicuri partenti Pjaca (il Verona ci pensa nonostante l’infortunio) e Perin (dopo aver sfiorato il Benfica è vicino al Monaco). Anche Sami Khedira, teoricamente, è fuori dal progetto tecnico, ma il centrocampista ha già rifiutato varie offerte e, chiuso il mercato della Premier, nelle prossime settimane valuterà quelle provenienti dalla Turchia (Besiktas e Fenerbahce). Resta da valutare, inoltre, Gonzalo Higuain: la Juve spinge per cederlo, ma il Pipita, che sul tavolo ha la proposta della Roma, vuole restare al servizio di Maurizio Sarri. Vedremo se ci riuscirà.