Napoli, infortunio per Milik: l'annuncio del club sui social

p>NAPOLI INFORTUNIO MILIK / Contrattempo per il a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'amichevole col Barcellona : come segnalato dal club azzurro attraverso i suoi canali social, infatti, Arkadiusz Milik, inizialmente segnalato come titolare per la sfida, partirà dalla panchina a causa di un affaticamento muscolare. Al suo posto, il club azzurro schiera José Maria Callejon.

Questa, quindi, la formazione che scende in campo contro i catalani: Meret, Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam, Allan, Elmas, Verdi, Fabian, Mertens, Callejon.