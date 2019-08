Napoli, Giuntoli: “James? Sul mercato cerchiamo un attaccante”

CALCIOMERCATO NAPOLI GIUNTOLI JAMES /Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ a pochi minuti dal calcio d’inizio dell’amichevole tra gli azzurri e il Barcellona: “Noi pensiamo alla nostra squadra, siamo contenti di quello che stiamo facendo, vigili sul mercato e in attesa di opportunità, che se ci capitano non ce le faremo scappare. Continueremo sul nostro trend, cercando di migliorare il gruppo, come abbiamo già fatto con Manolas, Di Lorenzo ed Elmas.

Il mercato è già ottimo”.

MISTER X - “Siamo vigili su molte situazioni, anche quelle non conosciute, non venute fuori”.

AMICHEVOLI - “In ritiro abbiamo lavorato bene, e nelle amichevoli abbiamo mostrato la voglia di comandare il gioco, facendo ottime prestazioni”.

OBIETTIVI - “Cercheremo di essere competitivi in tutti i tornei e andare ancora più avanti in Champions, visto che l’anno scorso siamo stati molto sfortunati”.

DIFESA - “La nostra è la più forte? Lo dirà il campo, siamo una squadra molto organizzata a livello di collettivo e forte nei singoli”.

MERCATO - “I tifosi devono sognare sempre, ma i sogni a volte non sono tanto utili… Cerchiamo un attaccante in grado di ribaltare rapidamente l’azione. James? È un calciatore molto forte, ma in tanti hanno queste caratteristiche. Everton? Non esistono più situazioni facili, ogni trattativa ha le sue difficoltà”.