Juventus, Douglas Costa: "Cambiati molto rispetto all'anno scorso"

JUVENTUS ATLETICO DOUGLAS COSTA /Intervenuto dopo la sconfitta in amichevole con l'Atletico Madrid, il calciatore della Juventus Douglas Costa ha commentato il suo momento e quello della squadra. Ecco le sue dichiarazioni, riportate dal sito ufficiale del club bianconero: "Peccato per il risultato ma la squadra sta migliorando.

Abbiamo cambiato molto rispetto allo scorso anno, e su alcuni aspetti dobbiamo continuare a crescere, ma è positivo il fatto che tiriamo spesso in porta: lavoriamo per essere più precisi alla conclusione. Quanto a me sono molto contento per il mio rientro, e per il fatto che sto migliorando la mia condizione di forma".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!