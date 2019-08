Juventus, Sarri: "Dybala? Terrei tutti, ma dobbiamo fare sei tagli"

CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI DYBALA /Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, dopo la sconfitta in amichevole con l'Atletico Madrid, ha commentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da 'Sky Sport'.

PARTITA - "Sono abbastanza soddisfatto, abbiamo tenuto il campo nonostante una condizione fisica diversa rispetto agli spagnoli.

I lavori sono ancora in corso, i nuovi arrivi sono indietro rispetto a certe letture, ma è normale".

DYBALA - "Prematuro fare valutazioni su di lui, si è allenato solo due volte con noi. Non può essere al top, ma per me può giocare come falso centravanti. Se ci ho parlato? Posso averlo fatto, ma c'è il mercato che può andare in una direzione diversa. Devo fare sei tagli per la Champions, vorrei tenere tutti ma abbiamo solo un calciatore cresciuto nel club e saremo obbligati a fare scelte che non vorremmo".

MERCATO - "Gli ultimi 20 giorni saranno difficili, la situazione è imbarazzante perchè rischiano di restare fuori dalla lista giocatori di altissimo livello. Per questo, non tutto dipende da scelte di allenatore e società".