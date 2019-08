Napoli e Monaco, contatti per Ben Yedder: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI BEN YEDDER ROMA /Wissam Ben Yedder continua a ricevere proposte per lasciare il Siviglia. Come descritto da Calciomercato.it nelle scorse settimane, uno dei club che si è mosso concretamente per le sue prestazioni è la Roma, ma negli ultimi giorni ci sono stati nuovi interessamenti per l'attaccante francese di origine tunisina.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, anche il Napoli ha preso informazioni sul calciatore, oltre al Monaco che viene descritto come il club in pole per aggiudicarselo. Gli andalusi hanno richiesto circa 40 milioni di euro per privarsene, ma Ben Yedder può liberarsi con la clausola di stabilità, appilcabile nel suo caso visto che si tratta di un calciatore con più di 25 anni che non rinnova il suo contratto da oltre tre.

