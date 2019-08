Roma, è Icardi il primo obiettivo per l'attacco

CALCIOMERCATO ROMA ICARDI INTER / La Roma lavora per rinnovare il suo attacco e il nome in cima alla lista di Petrachi è quello di Mauro Icardi.

Secondo 'Sky Sport', l'argentino è il primo obiettivo dei giallorossi per sostituire il partente Dzeko, che spinge proprio per vestire la maglia nerazzurra. Come anticipato da Calciomercato.it , l'offerta che valutano i capitolini comprenderebbe il cartellino del bosniaco, oltre a un conguaglio economico importante, di circa 40, 50 milioni di euro. Per 'Maurito', ovviamente, resta forte la concorrenza della, mentre ilin questo momento appare defilato.

