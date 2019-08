CALCIOMERCATO BABACAR SASSUOLO LECCE SPAL / Khouma El Babacar, attaccante in uscita dal Sassuolo, è alla ricerca di una nuova squadra in vista della prossima stagione.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' l'ex Fiorentina sembrava ad un passo dalma il club pugliese sembra essersi defilato nelle ultime ore. Così in corsa è tornata lache però è chiamata, prima di affondare il colpo, a liberare spazio nel reparto offensivo.