CALCIOMERCATO FIORENTINA PEDRO GUILLERME / Pedro Guilherme, attaccante classe 1997 della Fluminense, continua a suscitare gran interesse in diversi club italiani.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it l'interesse della dirigenza viola per Pedro Guilherme è concreto e reale: la Fiorentina avrebbe già raccolto informazioni sul giocatore avviando i contatti con l'entourage del brasiliano ma al momento non ha ancora presentato un'offerta ufficiale alla Fluminense. Guilherme è lusingato dall'interesse della Fiorentina e sarebbe pronto a considerare un eventuale approdo in Italia. Su di lui c'è da registrare però la forte concorrenza di Cska Mosca e Betis.