CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA / Sembrava ad un passo dal Monaco, poi il suo trasferimento è saltato negli ultimi minuti: ora Andrè Silva è tornato al Milan anche se difficilmente lo si rivedrà in campo con la maglia rossonera.

L'attaccante portoghese, reduce dall'esperienza in prestito in Liga con il, è ai margini del progetto tecnico del nuovo Milan dima la dirigenza sta riscontrando diverse difficoltà nel piazzare il portoghese. Da qui secondo 'La Gazzetta dello Sport' la missione affidata al noto procuratore Jorge Mendes, chiamato a cercare un club per il proprio assistito.