CALCIOMERCATO NEYMAR REAL MADRID OFFERTA / In questi giorni di calciomercato a tenere banco in Europa è l'imminente cessione di Neymar. Il brasiliano vuole a tutti i costi andare via dal PSG dopo due stagioni deludenti e ora il duello tra Barcellona e Real Madrid si sta accendendo. Il ds dei parigini Leonardo ha ammesso che c'è una trattativa in fase avanzata, senza specificare però il nome della squadra. Intanto i Blancos hanno mosso dei passi concreti soprattutto verso il giocatore con un'offerta a dir poco monstre.

Come rivela 'Sport', il presidente del Real Madrid Florentinoavrebbe fatto recapitare a Neymar un'offerta dadi euro complessivi, ovvero 40 milioni d'ingaggio all'anno per 5 stagioni.

Cifre da capogiro che lo renderebbero secondo solo a Messi, ma a cui il brasiliano non avrebbe ancora risposto, irritando anche il patron dei Blancos. Il fuoriclasse cresciuto nel Santos, infatti, aspetta il Barcellona che è in cima ai suoi desideri: una volontà non resa pubblica per non infastidire ulteriormente il Real Madrid che potrebbe cambiare idea rispetto a un giocatore che avrebbe preferito i rivali di sempre. Neymar, però, non aspetterà i blaugrana in eterno visto che la sua unica priorità è quella di lasciare il PSG. Intanto il Barcellona avrebbe messo sul piatto Coutinho e Rakitic mentre il Real potrebbe offrire 100 milioni più Bale, Mariano Diaz, Keylor Navas o James. I francesi vorrebbero Modric, che però non intende lasciare il 'Bernabeu'.