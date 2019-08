CALCIOMERCATO INTER PERISIC BAYERN MONACO KOVAC /

Perisic si allontana a grandi passi dall'Inter. L'esterno croato è destinato a salutare i nerazzurri e tornare in Bundesliga, dove il Bayern Monaco lo ha scelto per rinforzare la fascia sinistra a seguito dell'infortunio di Sane che era il primo obiettivo. La trattativa è pressoché conclusa, manca solo il via libera di Zhang.

Niko, tecnico dei bavaresi, non si è voluto però sbottonare sulla questione Perisic, il quale rappresentava l'ultimo ostacolo all'operazione che andrà in porto con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto per complessivi 25 milioni di euro, come anticipato ieri da Calciomercato.it

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Nella conferenza stampa prima della sfida di coppa contro l'Energie Cottbus, Kovac ha ammesso che il Bayern Monaco sta lavorando ad alcune trattative: "Noi compriamo solo quello di cui abbiamo bisogno e le decisioni le prendiamo insieme. Non faccio nomi, ma dico solo che i nostri tre capi sono all'opera quindi sono sicuro che entro il 2 settembre arriverà qualcuno". Il croato glissa quindi sulla domanda relativa al connazionale Perisic, non partito nemmeno per Valencia - avversario della squadra di Conte stasera al 'Mestalla' - e che tornerà in Germania dopo le esperienze con Borussia Dortmund e Wolfsburg.

'.