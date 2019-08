CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA PSG TUCHEL / Il calciomercato inglese in entrata si è chiuso da due giorni, ma nel resto dell'Europa c'è ancora parecchio tempo a disposizione per fare operazioni importanti. Il Milan vuole Correa, ma sta trovando difficoltà in uscita e al momento mancano i fondi per acquistare l'argentino dell'Atletico Madrid. La soluzione a tutti i problemi in un colpo solo sarebbe la cessione di Gianluigi Donnarumma, che piace tanto al Paris Saint-Germain. I francesi, inoltre, sono alla ricerca di un portiere importante dopo l'addio di Trapp.

Thomas, allenatore dei parigini, non ha affatto escluso l'arrivo di un estremo difensore e ha glissato sulla questione Donnarumma.

Il PSG ha bisogno di un portiere e, ancor più con la presenza di Leonardo, Gianluigi Donnarumma è in cima alla lista. Il tecnico Thomas Tuchel in conferenza stampa ha glissato sul classe '99 rossonero: "Rispetto tutti i club e io non parlo di giocatori che fanno parte di altre squadre. Non posso dire niente". Il tedesco non conferma, ma ammette che il mercato dei portieri non è chiuso: "Con la cessione di Trapp, Areola ha la grande opportunità di mostrare di cosa è capace, deve prendersi le sue responsabilità. Qui siamo al PSG, bisogna essere all'altezza. Noi siamo aperti a ogni soluzione, ho fiducia in lui ma deve dimostrare". Tradotto: i francesi continuano a guardarsi intorno, anche perché ad ora il secondo è Bulka, vent'anni ancora da compiere e zero presenze tra i 'grandi'.