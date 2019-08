CASSANO VAR / Il Var continua a far discutere anche a campionato ancora non iniziato.

A schierarsi contro la 'moviola' in campo stavolta è stato Antonio Cassano: "Le lunghe attese hanno finito per togliere emozione a chi gioca", ha detto a 'Sportweek' l'ex attaccante che poi ha criticato pure il calcio italiano in generale: "C'è poca qualità, l'ultimo a conciliare gioco e risultato è stato Ancelotti al Milan. E allora preferisco guardare il calcio estero. Quando giocavo io, nel Milan in attacco giocavano Ibrahimovic, Cassano, Inzaghi, Pato e Robinho. Devo aggiungere altro?".