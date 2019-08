DE ROSSI MARADONA BOCA JUNIORS / Daniele De Rossi ha scelto il Boca Juniors dopo aver detto addio dopo 18 anni alla Roma.

L'ex centrocampista giallorosso, da sempre ammiratore del club argentino, ha coronato il sogno di vestire la maglia di quello che è stato il club di Diego Armando. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Proprio 'El Pibe de Oro' ai microfoni di 'Radio La Red' ha parlato dell'arrivo di De Rossi in Argentina: ''E' contento di essere qui, al Boca Juniors e a Buenos Aires. Rappresenta un regalo di Dio per il nostro campionato. In Qatar gli avrebbero dato 30 milioni l'anno e invece lui ha scelto gli Xeneizes, ha scelto di venire in Argentina".