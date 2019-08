p>CALCIOMERCATO SAMPDORIA LERIS / Laaccelera per Mehdi, centrocampista francese del: secondo quanto riportato da 'Sky Sport' il classe 1998 è considerato dalla dirigenza blucerchiata il profilo ideale per rimpiazzare Praet, passato in questa finestra estiva al. Contatti continui tra i due club con la Sampdoria che è pronta a chiudere l'affare per battere la concorrenza della. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI