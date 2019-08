MANCHESTER UNITED POGBA GIGGS RONALDO / Dopo un lungo tira e molla, Paul Pogba potrebbe seriamente restare al Manchester United. Real Madrid e Juventus non hanno affondato il colpo, soprattutto a causa della richiesta stellare dei Red Devils. Il francese ha ammesso pubblicamente di voler cambiare aria e ora rischia seriamente di dover rimanere da scontento. Ryan Giggs, però, ha la soluzione per risvegliare la concentrazione di Pogba: "Bisogna prenderlo a calci, come Cristiano Ronaldo".

Il ct del Galles racconta i metodi ruvidi della vecchia scuola United in un'intervista al 'The Sun'.

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Ryan Giggs, membro dello storico Manchester United di sir Alex Ferguson, sa perfettamente cosa farebbe con Paul Pogba, che ha chiesto la cessione senza però essere accontentato: "Bisogna prenderlo a calci in allenamento. Noi così regolavamo chi andava sopra le righe, se ci fosse Paul Scholes ci penserebbe sicuramente lui". Il manager del Galles, poi, rivela che lo stesso trattamento è stato riservato anche Cristiano Ronaldo: "Lo abbiamo fatto quando ha provato a fare qualche giochetto in allenamento. Da lì è migliorato, perché poi ti scatta dentro che se fai troppi tocchi prendi i calci. Purtroppo non succede più oggi. Ed è una cosa di cui risentirà anche il Manchester City con l'assenza di Kompany".