p>SONDAGGIO CMIT SERIE A/ Chi sarà la squadra che darà più filo da torcere alla Juventus nel prossimo campionato di Serie A? Secondo gli utenti Twitter che hanno risposto al sondaggio di Calciomercato.it , l'Inter di Antoniopotrà dire la sua nei discorsi scudetto, con il 42% delle preferenze. Per le ultime notizie sul campionato---> clicca qui!

9 punti percentuali indietro c'è il Napoli di Carlo Ancelotti, che si è rinforzato soprattutto con l'arrivo di Kostas Manolas in difesa. Il restante 25% invece, non crede che la Juventus possa avere rivali in grado di giocarsela alla pari.