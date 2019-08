CALCIOMERCATO ROMA SANCHEZ MANCHESTER UNITED / La Roma continua la ricerca di un difensore centrale e di un attaccante. Gianluca Petrachi, ancora alle prese con la cessione di Dzeko e la possibile uscita anche di Schick, sta pensando anche al colpaccio. Sembrava una semplice suggestione, invece il ds giallorosso avrebbe mosso passi concreti per Alexis Sanchez. Il cileno del Manchester United viene da un anno complicato con i Red Devils, dove ha segnato un solo gol in venti partite di campionato.

La Roma ha aperto i colloqui con gli inglesi, anche se c'è un grosso ostacolo.

Il ds della RomaPetrachi starebbe seriamente pensando all'ipotesi di regalare a Fonseca un giocatore di livello internazionale. Come riporta 'Sky Sport', infatti, i giallorossi sarebbero in contatto con il Manchester United per il cileno esploso nell'Udinese e poi passato per Barcellona e Arsenal. Il pensiero del club capitolino sarebbe quello di prenderlo in prestito per tutta la stagione, ma ad ora manca l'accordo. Il nodo principale è quello dell'ingaggio: Sanchez, infatti, percepisce uno stipendio monstre ai Red Devils.