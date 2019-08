INTER MERTENS LUKAKU/ Intervistato ai microfoni di 'ESPN', Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato dell'arrivo di Romelu Lukaku all'Inter: "Gli ho scritto un messaggio per congratularmi con lui".

Mertens ha poi aggiunto: "Voleva fortemente questo trasferimento e sono molto felice per lui. Sarà un elemento importante per l'Inter e per il calcio italiano".