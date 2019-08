ROMA CONVOCATI FONSECA REAL MADRID / La Roma è pronta per la sua prima partita allo Stadio Olimpico. Paulo Fonseca sta per assaggiare l'atmosfera di casa a ormai 15 giorni dall'esordio in campionato contro il Genoa. Davanti ai giallorossi ci sarà il Real Madrid, in palio c'è la Mabel Green Cup. Il tecnico portoghese, che ha parlato in maniera chiara delle situazioni di calciomercato relative a Dzeko e Icardi, ha convocato 21 calciatori. Assenti gli esuberi come Olsen e Nzonzi, entrambi verso la cessione.

È out il giovane, ormai ai margini del progetto, oltre ai variche invece sono ai box.

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Regolarmente in lista Edin Dzeko e Patrik Schick, con il bosniaco che sarà ancora impiegato dall'inizio nonostante la trattativa in corso con l'Inter. Troppo importante per il gioco di Fonseca. Di seguito l'elenco completo dei convocati della Roma per il match contro il Real Madrid di domani sera alle 20:

PORTIERI - Pau Lopez, Daniel Fuzato, Antonio Mirante

DIFENSORI - Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Davide Santon, Federico Fazio, Gianluca Mancini, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola

CENTROCAMPISTI - Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Diego Perotti, Nicolo Zaniolo, Amadou Diawara

ATTACCANTI - Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Justin Kluivert, Mirko Antonucci, Gregoire Defrel